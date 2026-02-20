Fedez perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026
Fedez ha catturato l’attenzione del pubblico al Festival di Sanremo 2026, suscitando molte speculazioni sulla sua vita privata. La sua presenza sul palco ha acceso veti di curiosità tra i fan, che si aspettano un annuncio importante, come una possibile gravidanza. La sua esibizione ha fatto discutere, alimentando le ipotesi e le attese. La domanda che tutti si pongono resta: arriverà una novità familiare durante la manifestazione?
Anche quest’anno Fedez è tra i cantanti più chiacchierati del Festival di Sanremo. Se lo scorso anno il nome del rapper faceva notizia per via della sua separazione da Chiara Ferragni, questa volta il motivo è ben più dolce. Pare che Federico Lucia sia pronto ad annunciare sul palco dell’Ariston, in una delle cinque serate della kermesse musicale, la notizia più bella di tutte: l’arrivo del terzo figlio dall’attuale fidanzata Giulia Honegger. Fedez a Sanremo 2026 annuncia il terzo figlio in arrivo?. Da settimane, ormai, si vocifera di una gravidanza di Giulia Honegger e pare che Fedez abbia deciso di confermarla a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Dilei.it
Fedez e Masini a Sanremo 2026A Sanremo si erano già trovati. Era la serata delle cover, e insieme hanno portato la struggente Bella Stronza. Ora Fedez e Masini, 36 e 61 anni, tornano a Sanremo 2026 con Male Necessario: racconto ... iodonna.it
Bella stronza di Marco Masini sembrava raccontare la storia che stavo vivendo in quei mesi (la rottura con Ferragni), sembrava fatta apposta: così FedezDalla cover di 'Bella stronza' alla gara all'Ariston: il duo inedito porterà un brano che celebra le difficoltà come opportunità ... ilfattoquotidiano.it
