Durante il Gran Premio di Spagna, Marc Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race nonostante un episodio contestato durante la corsa. Sul circuito di Jerez de la Frontera, il pilota è stato coinvolto in una manovra considerata al limite, ma i commissari di gara non hanno adottato penalizzazioni nei suoi confronti. La decisione ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Spagna, ma un episodio andato in scena sul circuito di Jerez de la Frontera ha fatto parecchio discutere e ha animato i minuti successivi alla gara veloce. Il centauro della Ducati ufficiale si trovava al secondo posto quando mancavano quattro giri al termine, dopo aver subito pochi minuti prima il sorpasso da parte del fratello Alex nel momento in cui le prime gocce di pista avevano iniziato a fare capolino sul tracciato iberico. Il Campione del Mondo in carica è scivolato mentre stava affrontando l’ultima curva verso sinistra, quella che immette sul circuito principale, ma è stato bravissimo a mantenere le mani sul manubrio ed è così riuscito a rimontare in sella, su un tratto in asfalto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Manovra al limite, la giustificazione dei commissari

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#MotoGP #SpanishGP Se Marc Marquez non viene sanzionato perché non era riportato "Sprint" su questo documento, siamo ai livelli della magata di Freddie Spencer a Portimao 2023 (dove, giustamente, Marquez non fu poi penalizzato). Sono disponibile co x.com

La speranza, da appassionati, è di rivedere @marcmarquez93 in forma, perché quando il 93 sta bene è uno spettacolo assoluto. Detto questo fanno contrasto le affermazioni di una persona seria come Dovizioso, che si è sbilanciato sulle condizioni di Márque - facebook.com facebook