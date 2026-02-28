Durante il Gran Premio di Thailandia 2026, Marc Marquez è stato penalizzato dalla direzione gara per una manovra di sorpasso su Pedro Acosta, giudicata illegale dal panel degli steward. Questa decisione ha influito sul risultato della Sprint, togliendo la vittoria allo spagnolo e modificando l’esito della gara. La penalizzazione è stata comunicata in modo rapido e ha avuto un impatto diretto sulla classifica finale.

Il magnifico duello per la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026 è stato deciso sostanzialmente a tavolino dalla direzione gara, che ha comminato una sanzione lampo a Marc Marquez per una manovra di sorpasso su Pedro Acosta ritenuta illegale dallo Stewards Panel. Il campione del mondo in carica ha dovuto quindi cedere la posizione all’ultima curva, arrivando 2° dietro al giovane talento spagnolo della KTM. Il primo sigillo della carriera (tra Sprint e GP) in top class non arriva certo nella maniera sperata per lo Squalo di Mazarrón, che ha dimostrato comunque tutto il suo talento cristallino dando vita ad una battaglia spettacolare con il dominatore della passata stagione e rispondendo colpo su colpo ad ogni mossa del fuoriclasse catalano della Ducati nativo di Cervera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stato penalizzato Marc Marquez: l’episodio con Acosta costato la vittoria nella Sprint

Finale incredibile della Sprint in Thailandia: vince Acosta, Marc Marquez penalizzato. Caduto BezzecchiLa prima Sprint della stagione di MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta su KTM, dopo che Marc Marquez è stato costretto a cedergli la prima posizione...

Bezzecchi escluso e Marquez penalizzato: Acosta trionfa nella Sprint di BuriramLa corsa svoltasi sulla pista di Buriram ha riservato numerosi spunti di discussione, accendendo l’interesse degli appassionati con un epilogo che ha...

Tutti gli aggiornamenti su Marc Marquez.

Temi più discussi: Pirro ostacola Alex Marquez: la decisione dello Stewards Panel; Olimpiadi, Pietro Sighel penalizzato in tre gare dal giudice. Durissima la Federazione: Decisioni incoerenti e contradditorie. Il quadro è grave e preoccupante; Siracusa, sei punti di penalizzazione per violazioni amministrative; Risultati hockey su ghiaccio Olimpiadi: USA batte Canada ai tempi supplementari e conquista la prima medaglia d'oro nel torneo Olimpico maschile dal 1980!.

Bonanni: Napoli è lì perché penalizzato molto. Hojlund non fa mai falloL'ex calciatore Massimo Bonnani è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi principali di questa 26ª giornata di Serie A. Di ... tuttonapoli.net

Perché lo stesso rigore di Rrahmani su Mkhitaryan non è stato concesso in altre partite di campionatoIl calcio di rigore assegnato all'Inter contro il Napoli per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan ha alimentato polemiche proprio perché, secondo le prescrizioni dell'IFAB, questo tipo di ... fanpage.it

Alla fine è dispiaciuto di più vincere così a Pedro Acosta che perdere così a Marc Marquez. La MotoGP sta cambiando e l'ha dimostrato già al primissimo atto del 2026, lasciando con un po' d'amaro in bocca anche i due principali protagonisti di questa Sprint. Il - facebook.com facebook

Pedro Acosta con la Ktm ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima gara della stagione 2026 di MotoGp. Alle sue spalle Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Raul Fernandez con l'Aprilia. Ansa / RUNGROJ YONGRIT x.com