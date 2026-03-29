Durante il primo giro della Sprint Race del GP degli USA, svoltosi sul circuito di Austin, Marc Marquez ha ricevuto una penalità che dovrà scontare in gara. La decisione riguarda un episodio verificatosi durante la fase iniziale della competizione, che ha portato alla sanzione imposta al pilota. La gara si svolge nel contesto del Campionato del Mondo MotoGP.

Marc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il centauro spagnolo è entrato di prepotenza all’interno di Fabio Di Giannantonio in una curva del terzo settore, era troppo veloce ed è andato lungo, scivolando poi sull’asfaltato. L’alfiere della Ducati VR46, scattato dalla pole position, si è allargato avendo intuito quanto stava succedendo, ma poi non ha avuto moto di evitare la Ducati ufficiale dell’iberico, l’ha presa ed è caduto egli stesso, chiudendo in anticipo la propria gara. In quel frangente i due contendenti erano in lotta per la terza posizione, alle spalle di Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez penalizzato! La sanzione da scontare in gara nel GP degli USA

Articoli correlati

Marc Marquez penalizzato! Ha causato la caduta di Di Giannantonio: la sanzione da scontare negli USAMarc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in...

Leggi anche: MotoGP, Marc Marquez: “Penalizzato da gara più corta? Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marc Marquez

Temi più discussi: MotoGP, Marc Marquez: Penalizzato da gara più corta? Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso; MotoGP, Marc Marquez penalizzato con un Long Lap per l'incidente con Di Giannantonio; Caos in qualifica, gli episodi sotto investigazione: coinvolti anche Bezzecchi e Marquez; MotoGP Austin, Marquez e Acosta penalizzati: Bastianini si prende il podio Sprint.

Marc Marquez penalizzato! Ha causato la caduta di Di Giannantonio: la sanzione da scontare negli USAMarc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in ... oasport.it

MotoGP, Marc Marquez penalizzato con un Long Lap per l'incidente con Di GiannantonioMotoGP: Gli Steward hanno deciso di punire il campione della Ducati per la manovra nella Sprint di Austin: nel primo giro è caduto coivolgendo Fabio nell'incidente ... gpone.com

Marc Marquez penalizzato! Ecco cos'è successo e la novità per la gara - facebook.com facebook

#MotoGP #USGP Il presunto impeding di Marc Marquez a scapito di Enea Bastianini nel corso del Q2 è stato ritenuto da non sanzionare, con comunicazione ufficiale "no further action". Le motivazioni si conosceranno a fine giornata. Nessun "warning": sarebb x.com