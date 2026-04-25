Perché Jorge Martin si è ritirato nella Sprint di Jerez E in gara sarà penalizzato…

Jorge Martin ha deciso di ritirarsi durante la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del campionato mondiale di MotoGP 2026. Al termine della gara, il pilota si è mostrato deluso e ha espresso il suo rammarico per la decisione presa. Inoltre, è stato annunciato che in occasione della gara principale subirà una penalità. La sua decisione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Si mangia le mani Jorge Martin al termine della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara spettacolare con la pioggia che, arrivata nelle ultime battute della corsa, ha ribaltato ogni scenario tra errori e cadute. La vittoria è andata a Marc Marquez che, nonostante una caduta quando era apparsa la pioggia, ha cambiato moto e ha preceduto Pecco Bagnaia per 3.0 secondi dopo un bel duello, mentre completa il podio Franco Morbidelli a 7.4. Quarta posizione per Brad Binder a 8.7, quinta per Fabio Di Giannantonio a 9.2, mentre è sesto Raul Fernandez a 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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