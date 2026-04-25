Perché in Premier League il denaro non è più il re… e il Tottenham ne è la prova

Da justcalcio.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la Premier League ha mostrato segnali di cambiamento rispetto al passato dominato dai grandi club. Durante il periodo tra il 200304 e il 200809, Arsenal, Chelsea, Manchester United e Liverpool occupavano quasi sempre le prime posizioni, con l’unica eccezione di un club meno titolato che nel 200405 riuscì a superare il Liverpool. Questa evoluzione si riflette anche nella situazione attuale del Tottenham, che si distingue in un campionato sempre più competitivo.

Sito inglese: Dal 200304 al 200809 abbiamo vissuto saldamente nell’era dei Big Four. Arsenal, Chelsea, Manchester United e Liverpool avevano quasi il monopolio sui quattro posti in Champions League, con una sola eccezione: l’Everton ha battuto il Liverpool al quarto posto nel 200405. Manchester City e Tottenham si sono uniti al gruppo per diventare un Big Six dal 200910 in poi. Nelle 13 stagioni tra allora e il 202122, quelle sei squadre sono arrivate tra le prime sei in sei occasioni. Cinque di loro sono stati tra i primi sei altre cinque volte. Il Liverpool è finito fuori dai primi sei tre volte dal 2010 al 2013. Il Manchester United è arrivato settimo con David Moyes nel 201314.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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