Sabato intenso nella Premier League, con sette partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. Lo United sfida il Tottenham in un match che potrebbe avvicinare i Red Devils ai piani alti, mentre l’Arsenal cerca di mantenere il primato contro avversari agguerriti. Il weekend promette emozioni e sorprese, con le squadre pronte a dare il massimo.

Il sabato di Premier League si accende con un turno che promette di scuotere i vertici e la coda della classifica, mettendo sul piatto sette sfide cruciali per il destino della 25° giornata. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 13:30 Manchester United – Tottenham Hotspur Gol 07022026 16:00 Arsenal – Sunderland Combo 1 + Multigol 2 – 5 07022026 16:00 Bournemouth – Aston Villa Gol 07022026 16:00 Burnley – West Ham United Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 07022026 16:00 Fulham – Everton Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite 07022026 16:00 Wolverhampton Wanderers – Chelsea Combo X2 + Over 1,5 07022026 18:30 Newcastle United – Brentford Combo 1X + Over 1,5 L’analisi della giornata di Premier League. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - SCHEDINA PREMIER LEAGUE | Lo United sfida il Tottenham, Arsenal per il primato

I risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte.

