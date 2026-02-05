SCHEDINA PREMIER LEAGUE | Lo United sfida il Tottenham Arsenal per il primato
Sabato intenso nella Premier League, con sette partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. Lo United sfida il Tottenham in un match che potrebbe avvicinare i Red Devils ai piani alti, mentre l’Arsenal cerca di mantenere il primato contro avversari agguerriti. Il weekend promette emozioni e sorprese, con le squadre pronte a dare il massimo.
Il sabato di Premier League si accende con un turno che promette di scuotere i vertici e la coda della classifica, mettendo sul piatto sette sfide cruciali per il destino della 25° giornata. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 13:30 Manchester United – Tottenham Hotspur Gol 07022026 16:00 Arsenal – Sunderland Combo 1 + Multigol 2 – 5 07022026 16:00 Bournemouth – Aston Villa Gol 07022026 16:00 Burnley – West Ham United Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 07022026 16:00 Fulham – Everton Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite 07022026 16:00 Wolverhampton Wanderers – Chelsea Combo X2 + Over 1,5 07022026 18:30 Newcastle United – Brentford Combo 1X + Over 1,5 L’analisi della giornata di Premier League. 🔗 Leggi su Como1907news.com
