Perché in Malesia il 4 Porta Sfortuna | La Tetrafobia Cinese

In Malesia, il numero 4 è associato a sfortuna e superstizione, in particolare tra la comunità cinese locale che costituisce circa il 23% della popolazione. Questa credenza si basa sulla pronuncia del numero, che richiama parole legate alla cattiva sorte. La tetrafobia, ovvero la paura del numero 4, influisce su vari aspetti della vita quotidiana, portando a pratiche e comportamenti specifici in diverse situazioni.

In Malesia, il numero 4 è considerato di cattivo auspicio per la tetrafobia, una paura diffusa soprattutto tra la comunità cinese malese, che rappresenta circa il 23% della popolazione. Questa credenza affonda le radici nella lingua cinese mandarino: “quattro” (sì) si pronuncia in modo identico a “morte” (si), generando un’assonanza sinistra che evoca sventura e lutto. La superstizione si è propagata oltre la Cina, influenzando Malesia, Singapore, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Qui, il 4 è bandito da contesti quotidiani per scongiurare malasorte, simile alla nostra paura del 13 o del 17 in Italia. Le conseguenze pratiche sono tangibili e modellano l’urbanistica malese.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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