Paris che sfortuna! Il SuperG finisce subito perché lo sci si stacca così

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dominik Paris ha vissuto una giornata da dimenticare in Super G. Durante la gara, il suo sci si è staccato improvvisamente, lasciandolo senza possibilità di recuperare. È stato un incidente che ha messo fine alla sua prova prima del previsto, lasciando l’atleta e i tifosi delusi. La corsa si è conclusa così, con un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Tra gli italiani in gara oggi c'era anche Dominik Paris, impegnato nel Super G che gli ha lasciato l'amaro in bocca: il modo in cui perde uno sci è incredibile.  Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paris che sfortuna il superg finisce subito perch233 lo sci si stacca cos236

© Gazzetta.it - Paris, che sfortuna! Il SuperG finisce subito perché lo sci si stacca così

Approfondimenti su Paris SuperG

La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurro

Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile.

Dominik Paris: sci che si sgancia nel superG olimpico, cos'è successo all'azzurro

Dominik Paris si è sganciato nel superG olimpico di Bormio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Paris SuperG

Argomenti discussi: Paris no, che sfortuna! Perde uno sci e il suo SuperG finisce subito; Dominik Paris una freccia nella storia: è bronzo olimpico | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Lo sapevate? Venerdì 13: fortuna o sfortuna... perché è considerato un giorno di superstizione?; Dominik Paris fa storia: bronzo olimpico e applausi per lo sci altoatesino.

La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurroDominik Paris è caduto nelle battute iniziali del superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il fuoriclasse altoatesino non ha commesso ... oasport.it

Dominik Paris perde uno sci e il suo SuperG olimpico finisce dopo soltanto poche porte. Il video da BormioDominik Paris perde uno sci e il suo SuperG olimpico finisce dopo soltanto poche porte. Il video da Bormio video VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - MILANO CORTINA 2026 - ... neveitalia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.