Paris che sfortuna! Il SuperG finisce subito perché lo sci si stacca così

Dominik Paris ha vissuto una giornata da dimenticare in Super G. Durante la gara, il suo sci si è staccato improvvisamente, lasciandolo senza possibilità di recuperare. È stato un incidente che ha messo fine alla sua prova prima del previsto, lasciando l’atleta e i tifosi delusi. La corsa si è conclusa così, con un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Tra gli italiani in gara oggi c'era anche Dominik Paris, impegnato nel Super G che gli ha lasciato l'amaro in bocca: il modo in cui perde uno sci è incredibile. Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile.

