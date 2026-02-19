Morbillo dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra | dilagano gli alert

Il morbillo si diffonde rapidamente, causando allarmi negli aeroporti statunitensi e nelle scuole di Londra. La causa principale è il calo delle vaccinazioni, che favorisce la diffusione del virus. A Londra, il Consiglio di Enfield ha inviato lettere ai genitori, avvertendo di un focolaio attivo nella zona a nord della città. Nel frattempo, negli Stati Uniti, gli aeroporti registrano un aumento di casi sospetti tra i passeggeri. Questi episodi dimostrano come la malattia possa tornare a colpire in modo improvviso e diffuso.

(Adnkronos) – Il morbillo torna sotto i riflettori in diversi Paesi del mondo. Dal Regno Unito, dove – come riporta la ‘Bbc’ – nella zona a nord di Londra il Consiglio di Enfield (area alle prese con un focolaio della contagiosa malattia) ha inviato una lettera a tutti i genitori del distretto, informandoli che i loro figli, se non vaccinati e identificati come contatti stretti di persone colpite, potrebbero essere esclusi per 21 giorni da scuola. Fino agli Usa, dove l’ultimo alert ha interessato addirittura un aeroporto, quello internazionale di Philadelphia. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, infatti, la scorsa settimana una persona con l’infezione è transitata dal Terminal E, giovedì 12 febbraio dalle 13. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

