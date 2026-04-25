Il 25 aprile segna la fine dell’occupazione nazista e fascista in Italia, quando i soldati delle forze nazionali si ritirarono da Milano e Torino nel 1945. In quella data, le forze alleate arrivarono nelle città italiane e liberarono le aree occupate. La giornata viene celebrata come Festa della Liberazione, ricordando la fine del regime e dell’occupazione nazista nel paese.

In quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora Il 25 aprile in Italia si celebra la festa della Liberazione dal nazifascismo. L’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno, ma il 25 aprile è considerato una data simbolo perché nel 1945 coincise con l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città. La data fu fissata in modo definitivo con la legge n.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché il 25 aprile si festeggia la Liberazione

Routine&Società: il Giorno della Liberazione

Notizie correlate

Liberazione, il 25 aprile veneziano si festeggia al MorionPer la festa della Liberazione, sabato 25 aprile, il Laboratorioccupato Morion, nel cuore del sestiere Castello a Venezia, organizza una giornata di...

Festa di Liberazione, perché in Italia si celebra proprio il 25 AprileRoma, 25 aprile 2025 – Il 25 aprile 2025 sono stati celebrati gli 80 anni dalla Liberazione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; 25 Aprile, Festa della Liberazione: cosa si festeggia, gli eventi principali; Il 25 aprile spiegato ai bambini e ai ragazzi: attività, video e letture.

Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it

25 aprile: perché il papavero rosso è diventato il simbolo della Resistenza italiana?Dal campo di battaglia alla Festa della Liberazione: perché il papavero rosso è diventato il simbolo del 25 aprile e della Resistenza italiana? Storia, poesia e botanica di un fiore straordinario ... greenme.it

Buona Festa della Liberazione a tutti! Oggi è il 25 aprile, una giornata di memoria, libertà e speranza. Una giornata che ci ricorda quanto siano importanti la dignità, la pace, la giustizia e la solidarietà tra le persone Un pensiero speciale va a tutte - facebook.com facebook

In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Al link in calce è disponibile l'elenco degli istituti aderenti. cultura.gov.it/evento/25-apri… x.com