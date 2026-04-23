Liberazione il 25 aprile veneziano si festeggia al Morion
Il 25 aprile, il Laboratorioccupato Morion nel sestiere Castello a Venezia apre le sue porte per una giornata dedicata alla Liberazione. L’evento prevede momenti di incontro e festeggiamenti, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di ricordo e condivisione. La manifestazione si svolge nel cuore della città, offrendo l’opportunità di partecipare a iniziative legate alla ricorrenza.
Per la festa della Liberazione, sabato 25 aprile, il Laboratorioccupato Morion, nel cuore del sestiere Castello a Venezia, organizza una giornata di comunità e celebrazioni. Pasti condivisi, tornei e concerti, per una festa nel segno dell'antifascismo, da mezzogiorno alla sera.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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