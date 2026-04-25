Per una notte o più I romani scelgono le bambole di silicone dentro il business delle sex dolls

Negli ultimi tempi, molte persone a Roma hanno deciso di acquistare e utilizzare bambole di silicone per scopi sessuali, alimentando un mercato in crescita nel settore delle sex dolls. Le vendite di questi prodotti sono aumentate, con negozi e online che offrono una vasta gamma di modelli e accessori. Durante alcune visite nei punti vendita, si nota come gli acquirenti siano spesso accompagnati da amici o partner, mentre le immagini di bambole realistiche sono presenti in esposizione come parte dell’offerta.