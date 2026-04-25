Per una notte o più I romani scelgono le bambole di silicone dentro il business delle sex dolls
Negli ultimi tempi, molte persone a Roma hanno deciso di acquistare e utilizzare bambole di silicone per scopi sessuali, alimentando un mercato in crescita nel settore delle sex dolls. Le vendite di questi prodotti sono aumentate, con negozi e online che offrono una vasta gamma di modelli e accessori. Durante alcune visite nei punti vendita, si nota come gli acquirenti siano spesso accompagnati da amici o partner, mentre le immagini di bambole realistiche sono presenti in esposizione come parte dell’offerta.
A guardarsi intorno c’è da sentirsi osservati. Una sensuale Tomb Raider, quasi del tutto svestita, mi fissa immobile. Vicino a un tavolino è seduta una giovane con un cappello e le gambe semi divaricate. C’è anche un ragazzo biondo e aitante, a petto nudo con dei pantaloni corti grigi. Non è la.🔗 Leggi su Romatoday.it
Alyssa cura reborn in silicone! Cade per terra e nuovo lettino.
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