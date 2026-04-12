A Napoli, si segnala un mercato illecito legato all’affitto di barelle abusive, con prezzi che raggiungono i 400 euro a notte per i pazienti. Il fenomeno sarebbe gestito da aziende di ambulanze private, operanti all’esterno dell’Ospedale del Mare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla provenienza e sulla gestione di queste strutture non autorizzate. La scoperta ha portato all’apertura di un’inchiesta giudiziaria.

All'Ospedale del Mare, a Napoli, di barelle per i degenti non ce ne sono. E se sono disponibili, a mancare è lo spazio per posizionarle all'interno della struttura. Per questo nelle ultime settimane si sarebbe sviluppato un business secondario e illecito, lettini concessi in affitto proprio davanti all'ingresso del Pronto soccorso. A gestirle, secondo alcune testimonianze, sarebbero ditte di ambulanze private. Le stesse che si sono rese protagoniste di scaramucce - o vere e proprie risse - mentre si contendevano pazienti da trasportare., "Le barelle al Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare non sono sufficienti per i malati accompagnati dalle ambulanze.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il business delle barelle abusive: "In affitto a 400 euro a notte per i pazienti"

Napoli, scandalo all’Ospedale del Mare: barelle in affitto a cifre folliUn presunto sistema di noleggio illegale di barelle si è manifestato davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli,...

Pronto soccorso di Torrette al collasso, la denuncia del Nursind: pazienti sulle barelle, carenza di posti letto e tensioni con il personale"Nei corridoi - dichiara il sindacato - le persone sono costrette a 'sostare' prima di essere visitate o trasferite nei reparti per il ricovero.