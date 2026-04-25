Per scegliere il posto in aereo fino a 85 euro Si muove l' Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un’indagine sulla trasparenza delle tariffe aeree, con particolare attenzione alle pratiche di vendita e ai prezzi finali per i passeggeri. La crisi del settore, causata dall’aumento dei costi energetici e dalla diminuzione dei viaggi verso alcune destinazioni, ha portato a un incremento delle tariffe, con alcune offerte che permettono di scegliere voli fino a 85 euro.

La crisi del trasporto aereo, tra caro-carburante e crollo della domanda per alcune destinazioni, rischia di portare questa estate ad un incremento dei costi dei biglietti aerei, soprattutto a causa delle tariffe dei servizi accessori, a partire da quelle relative ai bagagli, che potrebbero subire anche in Europa un rialzo generalizzato. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri, che fornisce i dati sul settore. Nel frattempo, informa il Codacons, dopo l’esposto l'Antitrust si muove sul supplemento carburante richiesto dalle compagnie aeree ai passeggeri che hanno già acquistato un biglietto. In...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Per scegliere il posto in aereo fino a 85 euro. Si muove l'Antitrust Notizie correlate Gasolio fino a 1,85 euro in Abruzzo, Abaco scrive all’Agcom: "Aumenti ingiustificati e sospetti di speculazione"Questo il prezzo che, nella nostra regione, ha raggiunto il gasolio alla pompa self-service, mentre in altre aree d’Italia va anche peggio. Bloccato in Thailandia: "Un aereo diretto in Italia costa fino a 9mila euro""Sto bene, ma sono bloccato a Jomtien Beach, 87 chilometri da Bangkok, per via della guerra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Booking.com, Antitrust avvia istruttoria per possibili pratiche scorrette; Antitrust su Booking.com: strutture in vetrina per chi paga di più, non per chi vale di più; Booking.com nel mirino dell'Antitrust: i partner preferiti sarebbero scelti per le commissioni pagate, non per la qualità; Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori: l’Antitrust avvia un’indagine. Per scegliere il posto in aereo fino a 85 euro. Si muove l'AntitrustLa crisi del trasporto aereo, tra caro-carburante e crollo della domanda per alcune destinazioni, rischia di portare questa estate ad un incremento dei costi ... gazzettadelsud.it Aerei, ancora rincari: dai supplementi carburante agli 85 euro per scegliere il postoUtenti e consumatori puntano il dito contro gli aumenti introdotti con la guerra in Iran. Si muove l'Antitrust sulle compagnie low cost. Aumenti fino al 443% delle tariffe base ... tgcom24.mediaset.it Codacons, Antitrust si attiva su supplementi carburanti aerei dopo esposto. Accolta segnalazione dell'associazione, autorità chiede documentazione #ANSA x.com BOOKING NEL MIRINO DELL’ANTITRUST ORA SERVONO REGOLE CHIARE E TUTELE REALI PER GLI OPERATORI L’indagine avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Booking.com conferma ciò che denunciamo da - facebook.com facebook