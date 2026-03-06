Gasolio fino a 1,85 euro in Abruzzo Abaco scrive all’Agcom | Aumenti ingiustificati e sospetti di speculazione

In Abruzzo, il prezzo del gasolio ha raggiunto fino a 1,85 euro al litro. L'Abaco, associazione di consumatori, ha scritto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) denunciando aumenti ingiustificati e sospetti di speculazione. Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, i prezzi sono saliti, ma l'associazione sostiene che non ci sia una correlazione diretta con i costi di estrazione e raffinazione.

Questo il prezzo che, nella nostra regione, ha raggiunto il gasolio alla pompa self-service, mentre in altre aree d’Italia va anche peggio. In pochi giorni, da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente, si è registrata un’impennata dei costi dei carburanti che, secondo l’Associazione base dei consumatori, non troverebbe alcuna giustificazione economica. Chiesta un’indagine urgente “Siamo di fronte a rincari che appaiono privi di giustificazione economica - dichiara il presidente Abaco Luigi Iasci -. Nonostante il Brent si attesti intorno agli 82-83 dollari, in soli cinque giorni abbiamo assistito a picchi del diesel che suggeriscono manovre speculative per gonfiare i margini di profitto industriale”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Contratto metalmeccanici, in Abruzzo voto record per il rinnovo: aumenti fino a 205 euro e nuove tuteleIl contratto, scaduto il 30 giugno 2024, è rimasto fermo per 17 mesi, un periodo segnato da 40 ore di sciopero in tutta Italia Straordinaria... Leggi anche: Rincari benzina, gasolio oltre i 2,2 euro: prezzi alle stelle in pochi giorni, c’è chi grida alla speculazione Approfondimenti e contenuti su Gasolio fino. Temi più discussi: Carburanti alle stelle: benzina oltre 1,7 euro, diesel fino a 2,5 in autostrada | Quattroruote.it; Gasolio fino a 1,85 euro in Abruzzo, Abaco scrive all’Agcom: Aumenti ingiustificati e sospetti di speculazione; Il gas vola a +90% da venerdì, il petrolio +7%: gasolio e benzina, partono gli aumenti fino a 6 centesimi; PM10: allerta - colore arancione a partire dal 26/02/2026 / Notizie / Novità / Homepage. Gasolio fino a 1,85 euro in Abruzzo, Abaco scrive all’Agcom: Aumenti ingiustificati e sospetti di speculazioneIn meno di una settimana e cioè da quando la guerra in Medio Oriente è scoppiata, il prezzo dei carburanti ma per l’Associazione di base dei consumatori (Abaco) non ci sarebbe nessuna correlazione ... ilpescara.it Accise, le novità del decreto: il diesel aumenta fino a 1,5 centesimi al litro, giù la benzinaL’aumento del diesel e il calo della benzina scatteranno quest’anno. Chi farà rifornimento alla pompa, quindi, pagherà di più il gasolio e meno la benzina. Un aumento tra 1 e 1,5 centesimi al litro ... repubblica.it Iran, l’allarme degli autotrasportatori sui rincari: «Il gasolio incide fino al 35% dei costi delle imprese» x.com VENETO. BENZINA E DIESEL FUORI CONTROLLO, IN A4 SI SUPERANO I 2 EURO AL LITRO Prezzi di Benzina e Gasolio fuori controllo. Aumenti fino a venti centesimi al litro. In autostrada si superano i due euro (in A4 il servito a 2,19 per il diesel, 2,07 per la - facebook.com facebook