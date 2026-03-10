Bloccato in Thailandia | Un aereo diretto in Italia costa fino a 9mila euro

Un uomo si trova attualmente a Jomtien Beach, a circa 87 chilometri da Bangkok, a causa della guerra in corso. Ha dichiarato di essere in buona salute, ma di essere bloccato in Thailandia. Secondo le sue parole, i voli disponibili per l’Italia sono rari e costano fino a 9.000 euro. La situazione riguarda voli che partono in modo intermittente e con costi elevati.

"Sto bene, ma sono bloccato a Jomtien Beach, 87 chilometri da Bangkok, per via della guerra. E mi chiedono 9mila euro per salire su uno dei voli “a singhiozzo“ disponibili, di tanto in tanto, per l’Italia". È la testimonianza di Alessandro Livraghi di Lodi, 61 anni, personal trainer, che, in Thailandia per una vacanza, avrebbe dovuto tornare in aereo nel capoluogo lombardo, ma sta incontrando grosse difficoltà. Collaboratore di Alessandro Izzo, di Imedica, realtà che opera nel campo della fisioterapia, l’uomo racconta la sua vicenda dall’estero. "Sono qui da solo, sono arrivato il 25 febbraio. Avrei dovuto tornare in Italia il 5 marzo, viaggiando inizialmente da Bankok per Doha, capitale del Qatar e da lì, con un altro volo, verso l’aeroporto di Milano-Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

