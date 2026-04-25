Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV

L’arcivescovo Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana dal gennaio scorso, si trova a Roma per una visita di quattro giorni. Durante il soggiorno, ha incontrato diverse figure religiose e partecipato a momenti di preghiera con il Papa Leone XIV. La visita si svolge dal lunedì e prosegue fino a giovedì, con incontri ufficiali e incontri informali in programma.

L’arcivescovo donna di Canterbury, Sarah Mullally, dallo scorso gennaio primate della Chiesa anglicana, sarà da lunedì a Roma per quattro giorni di incontri. La Mullally, nel corso del proprio pellegrinaggio in Italia, incontrerà e pregherà con Papa Leone XIV lunedì. Sarà infatti ricevuta in udienza dal Papa in Vaticano lunedi mattina per un incontro privato prima di pronunciare i rispettivi discorsi. Della delegazione dell’arcivescovo farà parte anche monsignor Richard Moth, arcivescovo cattolico di Westminster. La preghiera congiunta con il Papa è prevista alle ore 12, nella Cappella di Urbano VIII, all’interno del Palazzo Apostolico. Mullally inoltre, incontrerà i funzionari del Dicastero per l’Unità dei Cristiani e visiterà i Musei Vaticani.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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