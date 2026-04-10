Il presidente francese ha incontrato il Papa in Vaticano, affrontando temi come i conflitti internazionali e la diplomazia. Durante l'incontro, si sono discussi possibili iniziative per promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell'incontro, ma si è parlato di una discussione cordiale tra le due figure. L'appuntamento si inserisce in un quadro di relazioni istituzionali tra Francia e Chiesa.

Incontro cordiale tra il presidente francese Macron e Papa Leone. Al centro del loro confronto: i conflitti globali, la diplomazia e le prossime mosse sullo scenario internazionale Il presidente franceseEmmanuel Macron, accompagnato dalla moglieBrigitte, è stato accolto nel cortile di San Damaso da monsignorLeonardo Sapienza, per poi salire nellaBiblioteca del Palazzo Apostolico. Ad attenderlo all’ingressoPapa Leone XIV, con cui si è scambiato una stretta di mano prima di iniziare il colloquio, svolto in inglese. Al termine del colloquio, nel rituale scambio di doni, Macron ha consegnato unamaglia della nazionale francese di basket e un libro sulla ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio del 2019. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Macron in Vaticano: con Papa Leone XIV focus su pace e dialogo

Macron in Vaticano per la sua prima udienza da Papa Leone XIV. La visita in Trastevere con Brigitte e il ‘gesto eroico’ del presidenteRoma, 10 aprile 2026 – È arrivato in Vaticano con la ‘premier dame’ Brigitte – in tailleur nero e senza velo – accompagnato da un lungo corteo...

Vaticano: Papa Leone XIV domenica a parrocchia Quarticciolo a Roma, incontro con realta’ territorioIl Quarticciolo è in fermento per la visita di Papa Leone XIV, che si recherà nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, situata...

Temi più discussi: Il presidente francese Macron in Vaticano da Leone XIV il 10 aprile; Emmanuel Macron incontrerà Leone XIV in Vaticano per la prima volta; Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa Leone; Il presidente francese Macron atteso in Vaticano il 10 aprile per il primo incontro con Leone XIV.

Emmanuel Macron e Brigitte in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV: i temi in agendaIl presidente francese Emmanuel Macron ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico: al centro del dialogo temi come pace, cooperazione internazionale e crisi umanitarie. notizie.it

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Emmanuel e Brigitte Macron, in Vaticano incontrano papa Leone XIV. E prima si concedono un pranzo e una passeggiata - facebook.com facebook

Papa Leone XIV e il presidente francese Emmanuel Macron Foto © Vatican Media x.com