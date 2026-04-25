Per il fermo preventivo basta una telefonata al pm

Un fermo preventivo può essere disposto semplicemente con una telefonata al pubblico ministero. Questa procedura ha coinvolto alcuni anarchici che il 29 marzo scorso avevano programmato di recarsi al parco degli Acquedotti di Roma per commemorare due persone. La notizia è stata riportata da un quotidiano, evidenziando come il procedimento si sia svolto senza ulteriori passaggi formali. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi o sulle accuse specifiche è stata fornita.

Sicuri sicuri Gli atti della digos sugli anarchici presi il 29 marzo. Caos procedurale: la nuova norma non prevede che vengano rilasciati verbali Sicuri sicuri Gli atti della digos sugli anarchici presi il 29 marzo. Caos procedurale: la nuova norma non prevede che vengano rilasciati verbali La conferma arriva dagli atti relativi prodotti dalla questura di Roma sugli eventi avvenuti quella mattina. È, nei fatti, la dimostrazione che una delle misure più controverse dell’ultimo decreto sicurezza non solo fa a pezzi la riserva di giurisdizione – a quanto pare non serve un provvedimento dell’autorità giudiziaria per limitare la libertà personale, come direbbe l’articolo 13 della Costituzione – ma è anche complicato da applicare.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Per il fermo preventivo basta una telefonata al pm Notizie correlate Decreto sicurezza: restano scudo penale e fermo preventivo, ma i pm possono stabilire il rilascio immediatoScudo penale, fermo preventivo, e stretta sulle armi bianche, ecco tutte le disposizioni presenti nella bozza del decreto legge. Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivoABBONATI A DAYITALIANEWS Il Consiglio dei ministri al lavoro su sicurezza e infrastrutture È iniziata la riunione del Consiglio dei ministri, che ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio; Decreto sicurezza, dalla stretta anti maranza al fermo preventivo per i cortei. Ecco cosa prevede; Decreto sicurezza, nel fermo preventivo i diritti non sono garantiti; Il Senato approva il dl Sicurezza. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, a rischio rispetto diritti umani. Il Senato approva il dl Sicurezza. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, a rischio rispetto diritti umaniA palazzo Madama il primo via libera al provvedimento di Piantedosi. L'organo di autogoverno dei magistrati: Necessarie modifiche per rispettare la Costituzione e la Cedu ... ilfattoquotidiano.it Dl sicurezza, dalla stretta anti maranza al fermo preventivo per i cortei. Ecco cosa prevedeLe principali misure tra norme ed emendamenti In attesa del correttivo che dovrà arrivare entro venerdì ... msn.com Fermo preventivo fino a dodici ore per chi potrebbe turbare una manifestazione, multe e carcere per cortei, occupazioni e blocchi stradali. La piazza, cioè la democrazia in carne viva, viene trattata come un incidente amministrativo. Si punisce l’intenzione, si di - facebook.com facebook "La questione del fermo preventivo di Polizia, nel dl Sicurezza, mi ricorda tanto quel film di Tom Cruise che si chiama Minority Report" // il Resocónto di @VillaTelesio x.com