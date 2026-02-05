Decreto sicurezza | restano scudo penale e fermo preventivo ma i pm possono stabilire il rilascio immediato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza. Mantenuti lo scudo penale e il fermo preventivo, ma ora i pm possono decidere di rilasciare subito le persone fermate. La decisione arriva dopo i disordini degli antagonisti a Torino. Le nuove norme puntano a rafforzare i controlli, soprattutto sulle armi bianche, e a rendere più rapido l’iter per le misure di sicurezza.

Scudo penale, fermo preventivo, stretta sulle armi bianche e molto altro. L’odierno Consiglio dei Ministri ha avuto come tema principale il “pacchetto sicurezza”, diventato estremamente attuale dopo i disordini commessi dagli antagonisti in quel di Torino. Confermato il procedimento a “doppio binario”, con un decreto legge che conterrà le misure più urgenti, mentre al disegno di legge saranno delegate quelle che necessiteranno di un iter più lungo. Ecco le principali disposizioni del dl, così come sono state scritte nella scheda informativa. Scudo penale. Dopo le modifiche apportate su imbeccata del Quirinale, lo “ scudo penale ” è stato parzialmente modificato, principalmente per motivi di costituzionalità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Decreto sicurezza: restano scudo penale e fermo preventivo, ma i pm possono stabilire il rilascio immediato Approfondimenti su Decreto Sicurezza Decreto Sicurezza, c’è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo). Cosa prevede la bozza: sì allo scudo penale, anche per i cittadini Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo Il governo sta lavorando a una nuova bozza del decreto sicurezza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Decreto sicurezza, il Colle frena: rilievi su fermi e scudo penale; Pacchetto sicurezza, frenata del governo al fermo preventivo di 12 ore: Servono approfondimenti. Sicurezza, oggi il decreto: le anticipazioni, dal fermo di prevenzione alla stop ai coltelli per i minoriIl decreto Sicurezza arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime limature. Al ... thesocialpost.it Sicurezza, oggi il decreto: Mantovano al Colle da Mattarella, ritocchi su fermo preventivo e scudo penaleIl decreto Sicurezza arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime limature. Al ... thesocialpost.it Nuovo decreto sicurezza: servirà a proteggerci... o a rassicurarci L’esperto Giuseppe Campesi spiega cosa cambia davvero. Leggi l’analisi: https://sl.famigliacristiana.it/FC/380c26 facebook Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni | @Corriere @simocanettieri @monicaguerzoni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.