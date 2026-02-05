Il governo sta lavorando a una nuova bozza del decreto sicurezza. Secondo le ultime indiscrezioni, il pm potrà decidere di rilasciare immediatamente una persona fermata, senza dover attendere ulteriori passaggi. La riunione del Consiglio dei ministri è ancora in corso, con all’ordine del giorno anche altri provvedimenti legati a sicurezza e infrastrutture. La novità potrebbe cambiare le regole, rendendo più rapide le procedure di rilascio dopo un fermo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Consiglio dei ministri al lavoro su sicurezza e infrastrutture. È iniziata la riunione del Consiglio dei ministri, che ha in agenda un decreto legge e un disegno di legge in materia di sicurezza, insieme ad altri provvedimenti di rilievo. Tra questi figura anche un decreto per rispondere alle osservazioni della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina, con norme urgenti su commissari straordinari e concessioni. All’ordine del giorno anche il decreto legislativo sulla trasparenza retributiva e la parità salariale tra uomini e donne, in attuazione di una direttiva europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

NUOVO DECRETO SICUREZZA, MI AVETE CHIESTO COSA NE PENSO.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni; Decreto sicurezza, ecco la bozza: sì allo scudo penale, ma esteso a tutti i cittadini; Sicurezza, il governo vuole forzare. Al Colle una bozza di maxi-decreto; Decreto Sicurezza: Mantovano incontra Mattarella al Quirinale.

Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivoIl pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati. Fabbricazione di esplosivi tra i reati ostativi all'ingresso in Italia. ansa.it

Bozza del decreto sicurezza, piazze vietate ai condannati per terrorismo o lesioni agli agentiNel pomeriggio il Consiglio dei ministri. In esame il pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte. Un decreto legge del Mit punta a superare i rilievi della Corte dei Conti. Sul tavolo anche il dlgs su ... ansa.it

Bozza del decreto sicurezza, piazze vietate ai condannati per terrorismo o lesioni agli agenti. Il giudice dispone il divieto con condanne per vari reati gravi #ANSA facebook

Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni | @Corriere @simocanettieri @monicaguerzoni x.com