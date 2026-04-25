Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento

In seguito all’incidente avvenuto in Svizzera, lo Stato ha richiesto un risarcimento di 108.000 euro per tre ricoveri ospedalieri di giovani coinvolti. La richiesta si basa sulla mancanza di controlli adeguati nel locale dove si è verificata la tragedia. Le vittime sono state curate in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’incidente, che ha coinvolto più persone e ha portato alla richiesta di risarcimento da parte delle autorità.

No, siccome al peggio non c’è mai limite, ieri il presidente del cantone, tale Mathias Reynard, ha comunicato al nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, che la Svizzera non pagherà le spese sanitarie sostenute per le prime cure ai ragazzi italiani rimasti feriti e ustionati in quella drammatica notte, in particolare che «la mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100.000 franchi (108.000 euro circa) per il breve ricovero di tre ragazzi italiani». A nulla è valso ricordare allo svizzero vallese che, questione etica e morale a parte, il nostro Paese si è fatto carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’ospedale Niguarda di Milano e che la protezione civile della Valle d’Aosta ha partecipato ai soccorsi con un proprio elicottero nelle prime ore della tragedia, tutto rigorosamente a spese dell’Italia.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese sanitarie dei ragazzi feritiLa mutua Svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Per i ragazzi bruciati a Crans la Svizzera vuole il risarcimento; Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: 'Ignobile richiesta, la respingeremo'; Caricatura di Charlie Hebdo su Crans-Montana, denuncia archiviata; Charlie Hebdo, nessun reato: bocciata la denuncia sulla vignetta della tragedia di Crans-Montana. Dopo Crans-Montana: Le nostre parrucche per i ragazzi ustionatiTanta vicinanza continua a essere espressa con i fatti ai molti feriti nel devastante incendio di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana. La solidarietà arriva anche da chi si occupa di ... ilrestodelcarlino.it Crans-Montana, i cento giorni in ospedale dei ragazzi feriti: gli interventi, le fisioterapie, i primi passi. «Ogni giorno fanno progressi»Cinque adolescenti sono ancora al Niguarda: il percorso di cura e l'ondata di solidarietà di amici e personaggi noti, da Achille Lauro a Blanco ... milano.corriere.it La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. L’ambasciatore rifiuta, invocando la reciprocità: “Ci siamo fatti carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguar - facebook.com facebook L’Italia non paga alla Svizzera le spese mediche dopo la strane di #CransMontana e ci mancherebbe. Ma non serve evocare il principio di reciprocità. Molto meglio spiegare che non paga e basta. E che le famiglie attendono risarcimenti danni con tanti di que x.com