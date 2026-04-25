Un nuovo film porta lo spettatore nel lato più inquietante dell’Egitto, affrontando tematiche legate a un sistema politico e di sicurezza complesso. Si tratta di un melodramma politico-poliziesco diretto da Tarik Saleh, con interpretazioni che catturano l’attenzione. La pellicola si concentra su aspetti di potere e repressione, offrendo uno sguardo diretto su un contesto spesso lontano dai riflettori.

L E AQUILE DELLA REPUBBLICA Genere: melodramma politico-poliziesco Regia: Tarik Saleh. Con Fares Fares, Lyna Khoudri, Amr Waked, Zineb Triki, Cherien Dabis, Nael, Ahmed Khairy, Suhaib Nashwan, Donia Massoud Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà X Leggi anche › “La cospirazione del Cairo” di Tarik Saleh: la recensione di Paolo Mereghetti Con questo film, in concorso l’anno scorso a Cannes, il regista Tarik Saleh (nato in Svezia da genitori egiziani là emigrati) conclude dopo Omicidio al Cairo e Cospirazione al Cairo la sua trilogia sulla terra in cui non può più tornare. Al centro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi vuole scoprire il lato più inquietante dell’Egitto

Demian by HERMANN HESSE | Full Audiobook

Notizie correlate

Per chi vuole scoprire il capolavoro che la Mostra di Venezia rifiutòI PUGNI IN TASCAGenere: Dramma esistenzial-politicoRegia: di Marco Bellocchio, con Lou Castel, Paola Pitagora, Marino Masé, Liliana Gerace, Pier...

Quartiere Coppedè: il lato magico e inquietante di Roma che pochi conosconoA Roma, a pochi passi da piazza Buenos Aires c’è un luogo che sembra sempre sospeso tra i colori del sogno e l’abisso dell’incubo.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Viaggi di primavera 2026: le migliori destinazioni tra Giappone, Egitto, Costa Rica e Stati Uniti + eSIM Holafly.

Il papiro dell’Iliade nascosto in una mummia: nuova scoperta sorprendente in EgittoA Ossirinco, in Egitto, un team spagnolo ha trovato dentro una mummia un raro frammento dell’Iliade di Omero. Una scoperta che riscrive la storia ... siviaggia.it

Viaggio in Egitto: 8 cose uniche da fare almeno una voltaUn viaggio in Egitto è molto più di una semplice vacanza: è un’esperienza che ti porta a contatto con una delle civiltà più affascinanti della storia, ... ilmessaggero.it