Un ex politico ha ottenuto una riduzione di 39 giorni della propria pena a causa delle condizioni di detenzione considerate inumane e degradanti. La decisione si riferisce a un carcere situato nella zona di Rebibbia, dove sono state riscontrate criticità nelle condizioni di vita dei detenuti. La riduzione è stata concessa sulla base delle condizioni di detenzione, che sono state definite come degradanti nel provvedimento giudiziario.

A causa delle «condizioni inumane e degradanti» in carcere, Gianni Alemanno ha ottenuto una riduzione della pena di 39 giorni. L’ex sindaco di Roma uscirà il 24 giugno dal penitenziario di Rebibbia. L’ok alla riduzione è arrivata dal tribunale di Sorveglianza di Roma in virtù dell’istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall’avvocato Edoardo Albertario. Nella richiesta dei legali si fa riferimento alle «condizioni inumane e degradanti in cui è stato detenuto nell’ultimo anno». «Siamo molto contenti per il risultato raggiunto - ha detto il legale all’Agi - non tanto per la riduzione della pena in seé, ma perché il magistrato di Sorveglianza di...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gianni Alemanno ottiene riduzione pena per condizioni carcerarie degradanti a Rebibbia

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