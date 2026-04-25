Pellizzari travolge le Alpi | conquista la Coppa Italia delle Regioni

Giulio Pellizzari ha ottenuto il primo posto nella classifica generale della Coppa Italia delle Regioni con 164 punti, dopo aver partecipato al Tour of the Alps. La sua vittoria ha permesso alla sua regione di mantenere la leadership nella competizione. La gara si è svolta sulle strade delle Alpi, coinvolgendo diversi atleti e team provenienti da varie regioni italiane. Pellizzari ha concluso la corsa davanti agli altri concorrenti, conquistando così il titolo.

? Cosa sapere Giulio Pellizzari guida la Coppa Italia delle Regioni con 164 punti dopo il Tour of the Alps.. Il corridore Red Bull Bora Hansgrohe stacca Tommaso Dati di 34 punti nella classifica generale.. Giulio Pellizzari domina il Tour of the Alps e stravolge le gerarchie della Coppa Italia delle Regioni 2026, prendendo il comando della classifica generale con 164 punti. Il marchigiano della Red Bull – Bora – Hansgrohe ha sfruttato le quattro tappe alpine, valide come quinto appuntamento stagionale della rassegna organizzata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, per imporsi su più fronti. Il dominio assoluto di Pellizzari tra vette e combattività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellizzari travolge le Alpi: conquista la Coppa Italia delle Regioni Notizie correlate Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Giulio Pellizzari in testa dopo il Tour of the Alps, balzo di Tommaso DatiIl trionfo di Giulio Pellizzari al Tour of the Alps ha rivoluzionato le varie graduatorie della Coppa Italia delle Regioni 2026. Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche dopo la Strade BiancheLa Coppa Italia delle Regioni 2026 ha vissuto un nuovo capitolo nell’ultimo weekend, con la Strade Bianche che ha inaugurato il calendario della... Tutti gli aggiornamenti Ciclismo, Pellizzari al comando della Coppa Italia delle Regioni dopo il Tour of the AlpsIl ciclista indossa la maglia blu Unioncamere della classifica generale individuale oltre a guidare le classifiche degli scalatori e della combattività ... corrieredellosport.it Ciclismo: Pellizzari in testa alla Coppa Italia delle RegioniIl Tour of the Alps rivoluziona le classifiche della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo. Giulio Pellizzari con 164 punti balza in testa a ben tre graduatorie: indossa la maglia blu Unioncamere ... ansa.it