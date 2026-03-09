La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha ripreso il suo cammino con la gara delle Strade Bianche, che si è svolta nel corso dell’ultimo fine settimana. La competizione ha coinvolto diverse squadre regionali, con le classifiche aggiornate dopo questa prima prova del calendario femminile. La corsa si è disputata su un percorso caratterizzato da tratti di strade sterrate, attirando l’attenzione di atlete e tifosi.

La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha vissuto un nuovo capitolo nell’ultimo weekend, con la Strade Bianche che ha inaugurato il calendario della stagione per quanto riguarda il settore femminile. Tutto invariato invece per gli uomini dopo lo svolgimento del Giro di Sardegna e del Trofeo Laigueglia come primi due appuntamenti della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Elisa Longo Borghini, grande protagonista della Strade Bianche chiusa in quarta posizione a Siena, si è portata subito in vetta alla graduatoria individuale della manifestazione e anche alla classifica della combattività. Leadership tra le giovani per Eleonora Ciabocco, mentre la maglia verde della miglior scalatrice va attualmente a Letizia Borghesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche dopo la Strade Bianche

