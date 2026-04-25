Pelléas et Mélisande l’umanità e il linguaggio evocativo del sogno

A teatro Alla Scala l’opera di Claude Debussy, su libretto tratto da Maeterlinck. Dirige Maxime Pascal A teatro Alla Scala l’opera di Claude Debussy, su libretto tratto da Maeterlinck. Dirige Maxime Pascal Tutto è scolpito nella pietra e allo stesso tempo deprivato di qualunque consistenza nel Pelléas et Mélisande di Claude Débussy in scena in questi giorni al Teatro alla Scala di Milano (repliche fino al 9 maggio), con regia, costumi, scene e luci di Romeo Castellucci. Il paradosso, prima che nell’allestimento, è nel «teatro dell’ineffabile, che comunica nascondendosi», di Maurice Maeterlinck, autore del dramma di cui il libretto di Debussy...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Dal linguaggio dei versi alla tutela degli ecosistemi, fino alla difesa delle risorse idriche: il fine settimana del 21 e 22 marzo celebra tre ricorrenze che parlano del rapporto tra l’umanità e la TerraLa primavera sta arrivando, le giornate si allungano, la luce torna a occupare gli spazi della sera e la natura ricomincia lentamente a muoversi dopo...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il debutto di Castellucci alla Scala: un Pelléas et Mélisande che convince; Pelléas et Mélisande, l’illusione di un amore sospeso nel tempo; Teatro alla Scala, dopo più di 20 anni torna in scena Pelléas et Mélisande. FOTO; Milano - Teatro alla Scala : Pelléas et Mélisande.

Pelléas et Mélisande, l’illusione di un amore sospeso nel tempoPudore, arcano, poesia in un grande spettacolo. Non perdete questo bellissimo Pelléas et Mélisande che, fino al 9 maggio, festeggia non solo il ritorno dopo 21 anni alla Scala di Milano dell’unica, sp ... repubblica.it

Pelléas et Mélisande di Debussy. Opera misteriosa e inafferrabile: L’autore non giudica i personaggiMaxime Pascal: L’ho diretto altre volte, mi insegna sempre cose nuove. Nell’opera non accade quasi mai. Il visionario regista Romeo Castellucci: Teatro poetico, che attraversa il mito per entrare n ... ilgiorno.it

Per la Rivista del Teatro, Maxime Pascal racconta Pelléas et Mélisande come un’opera in cui l’orchestra si fa paesaggio e l’armonia diventa principio generatore di ogni cosa. L'opera di Debussy è in scena fino al 9 maggio alla Scala nella nuova produzione fir - facebook.com facebook