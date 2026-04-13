Al Teatro alla Scala di Milano, torna "Pelléas et Mélisande" di Claude Debussy dal 22 aprile dopo 21 anni dall'ultima produzione.Pelléas et Mélisande di Claude Debussy torna alla Scala dal 22 aprile al 9 maggio - a 21 anni dall’ultima produzione e a 118 dal leggendario debutto scaligero con Arturo Toscanini - e l’attesa è altissima, certo per la lunga assenza del titolo ma soprattutto per l’eccellenza degli interpreti. Sul podio Maxime Pascal, quarantenne direttore che dopo aver dato uno straordinario contributo al rilancio della musica d’oggi (alla Scala ha diretto opere di Sciarrino e Francesconi) è diventato ospite regolare del Festival di Salisburgo, dell’Opéra di Parigi e del Musikverein di Vienna ed entra quest’anno nel “triumvirato” musicale che regge la Deutsche Oper di Berlino.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Teatro alla Scala di Milano, torna "Pelléas et Mélisande" di Claude Debussy dal 22 aprile dopo 21 anni dall'ultima produzione

Al Teatro alla Scala di Milano, Turandot va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione, dal 1° al 31 aprileAl Teatro alla Scala di Milano, Turandot di Puccini va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione, dal 1° al 31 aprile.

visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della...