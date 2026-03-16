Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si celebrano tre ricorrenze legate al rapporto tra l’uomo e la Terra, che spaziano dal linguaggio dei versi alla tutela degli ecosistemi fino alla difesa delle risorse idriche. La primavera si avvicina, le giornate si allungano e la natura inizia a risvegliarsi dopo i mesi più freddi, segnando un momento di attenzione per l’ambiente.

L a primavera sta arrivando, le giornate si allungano, la luce torna a occupare gli spazi della sera e la natura ricomincia lentamente a muoversi dopo i mesi più freddi. Un momento speciale dell’anno che vede sul calendario delle date da ricordare, tre giornate dedicate a ciò che rende possibile la vita sulla Terra: le parole con cui gli esseri umani raccontano il mondo, l’ossigeno che lo sostiene e l’elemento da cui tutto dipende. Sabato 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della poesia e la Giornata delle foreste. Domenica 22, la Giornata dell’acqua. Giornata Mondiale della Terra, il corto con Claudia Gerini contro spreco e inquinamento X Leggi anche › Premio Strega Poesia, scelta la cinquina dei finalisti Un weekend di Giornate mondiali: poesia, foreste e acqua. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal linguaggio dei versi alla tutela degli ecosistemi, fino alla difesa delle risorse idriche: il fine settimana del 21 e 22 marzo celebra tre ricorrenze che parlano del rapporto tra l’umanità e la Terra

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