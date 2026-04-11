Si schianta con l’auto contro un muretto | soccorso e portato in ospedale 65enne muore dopo 24 ore

Un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada dei Settecolli a Tortoreto, quando la sua auto si è schiantata contro un muretto. È stato soccorso e condotto in ospedale, ma nonostante le cure, è deceduto 24 ore dopo l'incidente. L’uomo era un imbianchino e l’incidente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Alfonso Ceci, imbianchino di 65 anni, è deceduto 24 ore dopo l'incidente che ha avuto sulla strada dei Settecolli a Tortoreto. Un impatto devastante quello che lo ha visto protagonista giovedì 9 aprile e causato, come riporta l'agenzia Ansa, molto probabilmente da un malore. Ceci ha perso il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Con l'auto contro un muretto: 65enne muore 24 ore dopo i soccorsiDramma a Tortoreto dove ha perso la vita Alfonso Ceci: un imbianchino di 65 anni molto conosciuto in zona, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto... Con l'auto contro un muretto: 65enne muore dopo i soccorsiDramma a Tortoreto dove ha perso la vita Alfonso Ceci: un imbianchino di 65 anni molto conosciuto in zona, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto... Temi più discussi: Si schianta con l’auto su una cappella votiva e scappa; Incidente mortale a Rieti, nella notte un 28enne si schianta con l’auto contro un guardrail; Grave incidente nel Brindisino: si schianta con l'auto contro un albero, ferito il conducente; Ombriano. Con l'auto si schianta contro le barriere della ciclopedonale di via Pandino. Grave incidente nel Brindisino: si schianta con l'auto contro un albero, ferito il conducenteGrave incidente nel Brindisino. Un’auto si è schiantata contro un albero nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, lungo ... msn.com Perde il controllo dell'auto e si schianta conto il cancello di una casa e un palo della luce (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, una persona feritaGORIZIA. Momenti di paura sulla strada a Mossa, nel goriziano: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello e un palo dell'illuminazione, una persona ferita. L'allarme è scattato atto ... ildolomiti.it Grave incidente a Bagnoli, auto perde il controllo e si schianta contro un palo - https://nap.li/Mj6a - facebook.com facebook Grave incidente nel Brindisino: si schianta con l'auto contro un albero, ferito il conducente x.com