Pedullà attacca Conte | Parla dei zero titoli dell’Inter dello scorso anno ma i nerazzurri non sono arrivati 30° nel girone di Champions…

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, un giornalista ha commentato le dichiarazioni recenti di un ex allenatore di calcio riguardo ai risultati della sua ex squadra. L’intervento si concentra su alcune affermazioni relative ai trofei vinti e ai piazzamenti ottenuti in competizioni internazionali, con particolare attenzione ai risultati della squadra nella scorsa stagione. La discussione si concentra sui confronti tra le dichiarazioni dell’allenatore e i dati ufficiali delle competizioni.

Inter News 24 Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato così di Antonio Conte e delle recenti dichiarazioni del tecnico azzurro. Il clima post Napoli-Cremonese si scalda a causa del botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e la critica sportiva. Il tecnico del Napoli ha recentemente rivendicato i successi della passata stagione, ricordando come i campani abbiano conquistato sia lo Scudetto — vinto proprio nel duello contro l’Inter — sia la Supercoppa Italiana a dicembre, a differenza dei nerazzurri rimasti a bocca asciutta. Tuttavia, le sue parole non sono passate inosservate, scatenando la reazione immediata di Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube.🔗 Leggi su Internews24.com

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