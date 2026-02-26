Caressa si è espresso sull’eliminazione dell’Inter dalla Champions, sottolineando che i nerazzurri hanno adottato una strategia diversa, probabilmente influenzata dall’esperienza dell’anno precedente. Ha evidenziato come questa scelta possa aver influito sulla loro performance e sulla loro mentalità in questa fase della competizione. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese dalla squadra e sulle possibili motivazioni dietro di esse.

Inter News 24 Caressa, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così dell’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Bodo Glimt. Dalle colonne del suo canale YouTube, Fabio Caressa ha sollevato un dubbio profondo sulla mentalità mostrata dall’Inter nel doppio confronto con il BodoGlimt. Secondo il giornalista, la squadra di Cristian Chivu non ha approcciato la competizione con la stessa ferocia della passata stagione, forse condizionata ancora dalla finale persa: « Tra andata e ritorno ho avuto l’impressione che l’Inter abbia fatto una scelta ». Se l’anno scorso il percorso era stato “onirico” e leggendario, quest’anno la sensazione è stata quella di una squadra che ha giocato « col freno a mano tirato », preferendo concentrarsi sulla solidità in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caressa sull’eliminazione dell’Inter: «I nerazzurri hanno fatto una scelta chiara. Sono rimasti scottati dallo scorso anno e quindi…»

Leggi anche: Kutuzov sulla lotta Scudetto: «Rivali dell’Inter? Il Napoli l’anno scorso ha fatto un miracolo. Quest’anno invece…»

Garlando riflette: «L’Inter sembra avere una testa diversa dallo scorso anno, anche col Genoa…»di Redazione Inter News 24Il noto giornalista, Luigi Garlando, ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Genoa e sulla Supercoppa Italiana...

Temi più discussi: Inter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo Zio; Caressa: Fortissimo, è tra i migliori al mondo. L'ho paragonato a Roberto Carlos; L'Inter esce dalla Champions, bufera sulla telecronaca di Caressa: Ziliani è un ciclone; Criscitiello: Monte ingaggi inferiore a Benevento e Salernitana, ci hanno asfaltato. Un disastro totale.

Caressa: Non è che l’Inter abbia giocato per perdere ma ha scelto. Ora in campionato devono…Sul suo canale YouTube, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così dell’eliminazione dalla Champions League dell’Inter ... msn.com

Inter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo ZioInter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo Zio. Fa discutere il racconto del match di Champions su Sky. sport.virgilio.it

Fabio Caressa sulla Juve facebook

Nonostante i 7 rigori invocati da Caressa in telecronaca, l'Inter non ce l'ha fatta: il Bodo correva il doppio, ha sbancato anche San Siro e la Champions di Chivu finisce qui Delusione enorme per i nerazzurri ma tanto di cappello ai ragazzi di Knutsen che dopo x.com