Questa mattina, Antonio Conte ha ritrovato la difesa titolare che ha portato lo scudetto al Napoli la scorsa stagione. Contro il Genoa, dovrebbe tornare in campo la stessa linea difensiva composta da Rrahmani, Juan Jesus e Buongiorno, con Meret tra i pali. L’estremo difensore ha appena confermato di essere un talento, anche dopo la partita con la Fiorentina. La squadra si prepara a riprendere il cammino vincente.

Contro il Genoa, racconta Gazzetta, tornerà la difesa titolare che ha permesso la vittoria dello Scudetto 202425 ad Antonio Conte: Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno e anche Meret, che contro la Fiorentina ha ricordato di essere un portiere talentuoso. Per chi se ne fosse dimenticato. Meret, Rrahmani, Buongiorno e Jesus: nel Napoli è almeno ritornata la difesa dello Scudetto (Gazzetta). Si legge così sul quotidiano: “A Marassi contro il Genoa, in un pomeriggio in cui le stampelle vanno lanciate al vento, si riparte da chi c’è sempre stato, ieri e oggi – probabilmente pure dopodomani – monumenti di questo Napoli che s’è attrezzato per stupire con i propri effetti speciali: Meret in porta e davanti a lui Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, si capirà poi l’ordine e le competenze, che non saranno dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ritrova (almeno) la difesa dello scudetto dell’anno scorso, Meret si è riconfermato un talento

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio all'Olimpico, con alcune novità nella formazione.

