Il ministro delle Finanze indonesiano ha lasciato intendere che il governo sta valutando la possibilità di introdurre un pedaggio sul Canale di Malacca, suscitando discussioni tra gli esperti del settore. Nel frattempo, l’attenzione internazionale si concentra anche sulle mosse dell’Iran nello Stretto di Hormuz, dove si intensificano le tensioni tra le nazioni coinvolte. Questi due eventi rappresentano due fronti diversi, ma entrambi sono al centro delle attenzioni di chi monitora le dinamiche marittime e di sicurezza globale.

Tra il serio e il faceto il Ministro delle Finanze indonesiano ha lasciato intendere che Giacarta sta studiando molto attentamente le dinamiche che l’Iran sta imponendo nello Stretto di Hormuz, chiedendo il pagamento di un pedaggio per i traffici delle imbarcazioni portanti carichi energetici e commerciali prima e dopo l’imposizione del blocco navale americano. Purbaya Yudhi Sadewa, parlando nella giornata di mercoledì 22 aprile a un convegno sul mondo infrastrutturale, ha lanciato l’idea che in futuro l’Indonesia possa fare lo stesso col decisivo Stretto di Malacca, un altro dei decisivi colli di bottiglia del commercio marittimo che traina la globalizzazione.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pedaggio per il Canale di Malacca? L’Indonesia studia le mosse dell’Iran a Hormuz

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