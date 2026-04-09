L’Iran ha sviluppato un sistema di pagamento in criptovalute per attraversare le restrizioni economiche imposte dalle sanzioni internazionali. Il metodo consente di effettuare transazioni nel tratto di mare tra il Golfo Persico e il Mar Arabico, passando attraverso lo stretto di Hormuz. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie adottate dal paese per aggirare le restrizioni finanziarie e continuare le attività commerciali internazionali.

L’ Iran ha costruito un sistema resiliente per doppiare le sanzioni che hanno a lungo tagliato Teheran fuori dall’economia globale e, nel pieno del teso cessate il fuoco concordato l’8 aprile con gli Usa, sta utilizzando un apparato ormai rodato come le criptovalute per consolidare il suo controllo sullo Stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica ha fatto pervenire al Financial Times, per bocca di Hamid Hosseini, portavoce dell’Unione degli esportatori iraniani di petrolio, gas e prodotti petrolchimici, che Teheran chiederà pedaggi in criptovalute per consentire alle imbarcazioni transitanti per la strategica via d’acqua di prendere il mare aperto verso i mercati globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pedaggio in cripto per passare Hormuz: la guerra economica dell’Iran continua

Hormuz, la nuova strategia dell’Iran: transito permesso solo a navi “amiche” e pagamenti in criptoStando a fonti giornalistiche, l'Iran avrebbe iniziato a istituire una nuova forma di pedaggio che calibra i pagamenti in base ai rapporti d'amicizia...

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L’Iran chiederà un pedaggio in criptovalute alle navi che passano dallo stretto di Hormuz Lo ha detto al Financial Times il portavoce del sindacato iraniano degli esportatori di petrolio, gas e prodotti petrolchimici, che lavora a stretto contatto con il regime. Hami - facebook.com facebook