Il Parlamento iraniano ha approvato una legge che prevede l’introduzione di un pedaggio per tutte le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. La decisione riguarda il pagamento obbligatorio da parte delle navi in transito e si applica a tutte le imbarcazioni che passano attraverso questa rotta strategica. La legge entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Nel testo si afferma il «ruolo sovrano» del Paese e delle sue forze armate, la cooperazione con l’Oman e il divieto a qualsiasi Paese di imporre sanzioni unilaterali a Teheran. Il Parlamento dell’Iran ha approvato l’introduzione di un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Fars. Nel testo si afferma il «ruolo sovrano» del Paese e delle sue forze armate nello stretto, la cooperazione con l’Oman e il divieto a qualsiasi Paese di imporre sanzioni unilaterali a Teheran. Da Hormuz normalmente transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gnl e, dall’inizio della guerra, l’Iran ha già imposto un pedaggio alle navi per un transito sicuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran, il Parlamento approva l’introduzione di un pedaggio per le navi a Hormuz

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