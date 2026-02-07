Pd Caserta | dopo 3 anni finisce il commissariamento Lombardi segretario provinciale Dell’Aprovitola presidente
Dopo quasi tre anni di commissariamento, il Partito Democratico di Caserta torna a scegliersi i propri vertici. Ieri, durante l’assemblea all’Hotel Europa, sono stati ufficializzati Lombardi come nuovo segretario provinciale e Dell’Aprovitola come presidente. Una svolta che mette fine a un lungo periodo di transizione.
Si chiude ufficialmente una lunga fase di transizione durata quasi tre anni. Il Partito Democratico provinciale di Caserta ha archiviato il commissariamento eleggendo i nuovi vertici nel corso dell’assemblea tenutasi ieri all’Hotel Europa. A guidare il partito sarà Stefano Lombardi, sindaco di.🔗 Leggi su Casertanews.it
