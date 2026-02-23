Da ex segretario Pd a nome unitario | il governo candida Maurizio Martina alla guida dell’agenzia Onu

Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, per rafforzare la presenza internazionale dell’Italia nel settore agricolo. La scelta nasce dalla volontà di portare una figura con esperienza nel mondo politico e agricolo, capace di rappresentare gli interessi nazionali in un contesto globale. Martina ha già ricoperto ruoli di rilievo e ora punta a guidare l’agenzia Onu per promuovere politiche alimentari sostenibili. La candidatura sarà presentata nelle prossime settimane.

Il governo italiano ha ufficialmente annunciato la candidatura di Maurizio Martina alla carica di direttore generale della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. La notizia è stata diffusa dai ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida in occasione dei loro rispettivi impegni istituzionali a Bruxelles. Si tratta di una mossa diplomatica di grande rilievo, poiché Martina, già ministro delle Politiche agricole e segretario del Partito Democratico, ricopre attualmente il ruolo di vicedirettore generale della medesima organizzazione. La scelta dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sottolinea la volontà di puntare su una figura di esperienza tecnica consolidata, capace di superare gli steccati ideologici per rappresentare l'interesse nazionale in un consesso internazionale di fondamentale importanza, specialmente considerando che la sede centrale della Fao si trova proprio a Roma.