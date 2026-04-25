A Pavone Canavese, il Consiglio comunale si è concluso con tensioni e momenti di silenzio forzato, in un clima di scontro tra i membri. La consigliera Bessolo ha sollevato accuse nei confronti dell'amministrazione locale, sostenendo che ci sarebbero state irregolarità nella gestione dei conti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le questioni amministrative del paese.

? Cosa sapere La consigliera Bessolo accusa l'amministrazione di Pavone Canavese di una gestione finanziaria irregolare.. I crediti non incassati e lo spostamento di fondi stradali alimentano la spaccatura politica.. L’aula del Consiglio Comunale di Pavone Canavese è stata teatro di uno scontro violento l’altra sera, quando la consigliera Bessolo ha accusato l’amministrazione di una gestione economica basata su continui spostamenti di fondi e mancanza di programmazione. La tensione è salita vertiginosamente durante l’intervento della capogruppo di Crescita&Futuro, Valentina Bessolo, che ha messo in discussione la solidità del bilancio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavone Canavese: caos in Consiglio tra conti sospetti e silenzi forzati

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