Ospedale Moscati sotto accusa | Caos errori e silenzi così è morta mia madre

Una donna di 92 anni è deceduta al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino dopo essere stata ricoverata per dolori addominali e sospetta emorragia. La famiglia denuncia caos, errori e silenzi durante le ore di degenza, sostenendo che queste condizioni abbiano contribuito alla morte della paziente. La vicenda ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità sanitarie locali.