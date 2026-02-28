Ospedale Moscati sotto accusa | Caos errori e silenzi così è morta mia madre
Una donna di 92 anni è deceduta al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino dopo essere stata ricoverata per dolori addominali e sospetta emorragia. La famiglia denuncia caos, errori e silenzi durante le ore di degenza, sostenendo che queste condizioni abbiano contribuito alla morte della paziente. La vicenda ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità sanitarie locali.
