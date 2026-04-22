Ferrovia Canavese | nuovi fondi e ritardi per evitare il caos stradale

La ferrovia Canavese sta affrontando ritardi nella sua elettrificazione tra Rivarolo e Pont, con le date previste che vengono posticipate oltre il 2026. Di recente sono stati annunciati nuovi fondi destinati ai lavori, ma il progetto incontra ancora ostacoli che potrebbero causare problemi alla viabilità della zona. La questione riguarda anche i possibili disagi derivanti dai lavori e dai successivi interventi di gestione del traffico.

L’elettrificazione della linea ferroviaria tra Rivarolo e Pont rischia di trasformarsi in un nodo critico per la viabilità del Canavese, con scadenze che slittano oltre il 2026. Un piano per evitare il blocco totale delle strade locali ha imposto l’aggiunta di 3 milioni di euro al budget e un prolungamento dei lavori di 15 mesi, portando la possibile riapertura al 2027. La questione non riguarda solo i binari, ma il modo in cui il treno interagirà con il tessuto urbano di Cuorgnè e Pont. Il progetto originario prevedeva la riduzione delle infrastruttiche esistenti a un unico binario anche nelle stazioni, eliminando quelli in eccesso. Una scelta che avrebbe generato blocchi massicci: quando il convoglio si muove da Rivarolo verso Pont, la diramazione da Settimo imporrebbe la chiusura sincronica di tutti i passaggi a livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrovia Canavese: nuovi fondi e ritardi per evitare il caos stradale Notizie correlate A14 bloccata a Petacciato: ecco i nuovi percorsi per evitare il caosLa Prefettura di Campobasso ha stabilito i percorsi obbligatori per superare l’interruzione della A14 causata da un smottamento a Petacciato. Aeroporto Lamezia: nuovi blocchi e sbarre creano il caos stradaleL’accesso stradale che conduce verso l’aeroporto di Lamezia Terme è diventato teatro di una gestione della viabilità estremamente complicata, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Avellino, piano Ferrovia: obiettivo al 2030 con i fondi della FarnesinaUna nuova stazione - in attesa di nuovi treni - grazie ai 13 milioni di euro del Ministero degli Esteri. Borgo Ferrovia può immaginare in concreto un'azione globale di rigenerazione urbana ed ... ilmattino.it CANAVESE - Alluvione 2025: sono in arrivo nuovi fondi dal GovernoSaranno utilizzati per interventi urgenti e opere di messa in sicurezza del territorio, per il sostegno alle aziende agricole e alle attività produttive ... quotidianocanavese.it