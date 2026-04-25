Pausa al bar quanto mi costi? I prezzi per una tazzina di caffè cappuccino panini e pizze

A Ferrara, una pausa al bar si rivela tra le più care in Italia, secondo i dati raccolti dalla Fipe basati sulle statistiche Istat di dicembre 2025. Il costo di una tazzina di caffè, di un cappuccino, di un panino o di una pizza è superiore alla media nazionale, rendendo le spese per una semplice sosta più salate rispetto ad altre città. La situazione evidenzia un aumento dei prezzi nel settore della ristorazione di strada nella città.

Caro caffè quanto mi costi? La ‘sosta’ al bar, a Ferrara, è tra le più costose d’Italia. A dirlo è la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) sui dati Istat, che fotografa – a dicembre 2025 – una situazione tutt’altro che rosea per i clienti estensi. Al bancone, insomma, tocca aprire il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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