Sfregiata al volto con una tazzina di caffè a Brugherio | chiesti 5 anni di carcere per la vicina di casa

A Brugherio, il 2 marzo 2026, una donna è stata accusata di aver sfregiato al volto la vicina di casa con una tazzina di caffè. La vittima, perseguitata insieme alla figlia, ha riportato ferite al viso. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a cinque anni di carcere per l’imputata. Il processo è in corso presso il tribunale di Monza Brianza.

Brugherio (Monza Brianza), 2 Marzo 2026 - Ha sfregiato al volto la vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia. La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 5 anni di reclusione per C.S., italiana di 48 anni, a processo al Tribunale di Monza per lesioni permanenti al viso, stalking ed evasione. Le vittime Vittime L.D., coetanea di origini romene (che ha denunciato di essere stata aggredita il 4 ottobre del 2022 dalla donna che allora si trovava agli arresti domiciliari) e la figlia adolescente che vive con lei nelle case popolari di Brugherio. Le due si sono costituite parti civili chiedendo una provvisionale sui risarcimenti dei danni rispettivamente di 45mila e 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

