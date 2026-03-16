Brugherio vicina di casa sfregiata al volto con una tazzina di caffè | pesante condanna a 8 anni e mezzo

Una donna è stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere per aver sfregiato al volto la vicina di casa con una tazzina di caffè a Brugherio. L'aggressione coinvolgeva anche la figlia della vittima. La sentenza arriva dopo un processo in cui la donna è stata giudicata colpevole di aver compiuto il gesto violento. La condanna supera di tre anni e mezzo la richiesta della Procura.

Brugherio (Monza Brianza), 16 Marzo 2026 - Condannata a 8 anni e 6 mesi di reclusione, tre anni e mezzo in più di quanto chiesto dalla Procura, per lo sfregio al volto della vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia. E' la pena decisa dal Tribunale di Monza per C.S., italiana di 48 anni, imputata di lesioni permanenti al viso, stalking ed evasione. Vittime L.D., coetanea di origini romene (che ha denunciato di essere stata aggredita e ferita al viso con il coccio di una tazzina del caffè il 4 ottobre del 2022 dalla donna che allora si trovava agli arresti domiciliari) e la figlia adolescente che vive con lei nelle case popolari di Brugherio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, vicina di casa sfregiata al volto con una tazzina di caffè: pesante condanna a 8 anni e mezzo Articoli correlati Sfregiata al volto con una tazzina di caffè a Brugherio: chiesti 5 anni di carcere per la vicina di casaBrugherio (Monza Brianza), 2 Marzo 2026 - Ha sfregiato al volto la vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia. La vicina sfregiata con una tazzina. Chiesti cinque anni di reclusioneChiesti 5 anni di reclusione per lo sfregio al volto della vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia. Una raccolta di contenuti su Brugherio vicina di casa sfregiata al... Discussioni sull' argomento Ferma medico fuori dall’ospedale e gli spara: caccia all’uomo; Stienta, l'azzurro Tommaso Barotto è campione europeo under 18 di volley. Brugherio, vicina di casa sfregiata al volto con una tazzina di caffè: pesante condanna a 8 anni e mezzoL’aggressione dell’ottobre 2022 nelle case Aler. Il Tribunale di Monza ha inflitto una pena maggiore di oltre tre anni rispetto a quella chiesta dalla Procura ... ilgiorno.it Sfregiata al volto con una tazzina di caffè a Brugherio: chiesti 5 anni di carcere per la vicina di casaL’imputata, italiana di 48 anni, è accusata di lesioni permanenti, atti persecutori ed evasione dagli arresti domiciliari nelle case popolari ... ilgiorno.it Hiwin Italia | Brugherio - facebook.com facebook