Bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba è in fin di vita
Una bambina di 18 mesi è rimasta coinvolta in un incidente domestico a Loria, nel Trevigiano, quando si è incastrata in un tosaerba. Le sue condizioni sono considerate gravissime. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambina in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per accertare l’accaduto.
LORIA (TREVISO) - Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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