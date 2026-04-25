Bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba è in fin di vita

Una bambina di 18 mesi è rimasta coinvolta in un incidente domestico a Loria, nel Trevigiano, quando si è incastrata in un tosaerba. Le sue condizioni sono considerate gravissime. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambina in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per accertare l’accaduto.