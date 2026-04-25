Paul Seixas ambizioso alla Liegi | Battere Pogacar e Evenepoel? Ho una forma eccezionale…

Paul Seixas, ciclista di 19 anni, ha recentemente vinto il Giro, attirando l’attenzione del mondo del ciclismo internazionale. Durante un evento alla Liegi, ha dichiarato di essere in una forma eccezionale e di puntare a battere due tra i più forti corridori in attività, Pogacar ed Evenepoel. La sua presenza sulla scena professionale si sta consolidando, e le sue parole sono state seguite con attenzione dagli appassionati.

Paul Seixas è il nome nuovo del grande ciclismo internazionale: ad appena 19 anni ha vinto il Giro dei Paesi Baschi (accompagnato da due successi di tappa) e la Freccia Vallone (il più giovane della storia a imporsi sul Muro di Huy), senza dimenticarsi del secondo posto alle Strade Bianche e dal sigillo alla Faun-Ardèche Classic. Inizio di stagione davvero memorabile per il giovane talento francese, che punta a essere grande protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il capitano della Decathlon CMA CGM Team ha tutte le carte in regola per essere annoverato nella ristretta lista dei favoriti in occasione della ribattezzata Doyenne, che andrà in...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul Seixas ambizioso alla Liegi: “Battere Pogacar e Evenepoel? Ho una forma eccezionale…” Notizie correlate Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono Contenuti utili per approfondire Si parla di: La UAE Team Emirates-XRG schiera i migliori per Pogacar alla Liegi. Paul Seixas ambizioso alla Liegi: Battere Pogacar e Evenepoel? Ho una forma eccezionale…Paul Seixas è il nome nuovo del grande ciclismo internazionale: ad appena 19 anni ha vinto il Giro dei Paesi Baschi (accompagnato da due successi di ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi, Seixas alla prova dei mostri: Pogacar ed Evenepoel favoriti, ma occhio al francesinoLiegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne chiude la stagione delle classiche del Nord con Pogacar favorito, Evenepoel carico mentre Seixas è più di un terzo incomodo. sport.virgilio.it