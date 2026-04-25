Il pubblico ministero ha espresso parere negativo sulla richiesta di mantenere la patente di guida a una persona condannata per un incidente sulla strada. La decisione riguarda una richiesta di permanenza della patente, presentata dai familiari della vittima dell’incidente avvenuto sulla A1. La vicenda si concentra su un’istanza in cui si discute di un presunto “trucco” relativo alle carte di guida e alle modalità di conseguimento delle patenti.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Una parola: no. Il pm Giorgio Martano ha letto l’istanza dei familiari delle vittime della strage in A1: chiedevano “l’ergastolo della patente” per il camionista che il 4 luglio di un anno fa piombò con un tir carico di pietrisco sull’ambulanza dove viaggiavano Giulia Santoni, Gianni Trappolini e Franco Lovari. Una parola che chiude la porta alla speranza nella corsa contro il tempo. Ieri infatti è scaduto il termine per il ricorso in Cassazione e il magistrato, fanno sapere gli avvocati dei familiari, ha ritenuto di non presentarlo. Lo snodo arriva a seguito della mattinata di giovedì, carica di emozioni, impastate coi ricordi delle vittime e la protesta per un provvedimento ritenuto “profondamente ingiusto di fronte alla gravità di quanto compiuto dal camionista”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patente via per sempre? Il Pm dice no Vittime A1, doccia fredda per i familiari “Il trucco delle due carte di guida”

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Perché i ragazzi non vanno più in motorino come negli anni 70-80 1-Costo complessivo (Motorino, assicurazione, casco, manutenzione, etc.) 2-Certificato di idoneità (2004), obbligo di immatricolazione (2006), patente AM (2013) 3-Casco obbligatorio 4-Non x.com

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