Strage dell' ambulanza lotta contro il tempo dei familiari delle vittime | Revocate la patente al camionista | correva e usava il cellulare

Domani scade il termine per la procura di Arezzo di presentare ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della patente a un camionista coinvolto in un incidente mortale sull’autostrada A1. Il conducente, accusato di aver travolto un’ambulanza il 4 agosto scorso, ha causato la morte di tre persone. I familiari delle vittime chiedono che venga ritirata la patente, sostenendo che il camionista correva e usava il cellulare al momento dell’incidente.

Ormai è una lotta contro il tempo. Scadrà domani il termine per la procura di Arezzo di presentare un ricorso in Cassazione con il quale chiedere la revoca della patente a Fabio Mistò, l'uomo che lo scorso 4 agosto in A1 travolse con il suo tir un'ambulanza, uccidendo tre persone. Le famiglie.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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