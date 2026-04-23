Strage in A1 i familiari delle vittime | Non si può morire per un TikTok è inconcepibile

I familiari delle vittime dell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 il 4 agosto scorso hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità. Laura Mucciarini, moglie di uno delle tre persone decedute, ha commentato la tragedia sottolineando che non si può morire a causa di un video su TikTok. L’incidente ha coinvolto diverse auto e ha provocato la morte di tre persone, tra cui il marito di Mucciarini.

Parla Laura Mucciarini, moglie di Gianni Trappolini, una delle tre vittime dell'incidente in A1 avvenuto il 4 agosto 2025. Accanto la figlia Elena (Video Falsetti).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage in A1, i familiari delle vittime: "Non si può morire per un TikTok, è inconcepibile" Notizie correlate Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie»«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al... Leggi anche: Strage di Ustica, i familiari delle vittime chiedono di non archiviare: “Aereo abbattuto durante un episodio di guerra” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mio padre è morto per un video. Strage in autostrada, parla la figlia 24enne di una delle tre vittime; Morti in ambulanza in A1, le tre famiglie: Revocare la patente al camionista. Guidava e si faceva video, ha patteggiato per la strage; Giulia morta in A1 nell’ambulanza colpita dal camionista che ha patteggiato 5 anni, la madre: Voglio incontrarlo. Strage in A1, i familiari delle vittime: Non si può morire per un TikTok, è inconcepibileParla Laura Mucciarini, moglie di Gianni Trappolini, una delle tre vittime dell'incidente in A1 avvenuto il 4 agosto 2025. Accanto la figlia Elena ... lanazione.it Morti in ambulanza, la mamma di Giulia incontrerà il camionista della strage in A1 che deve scontare 5 anni in carcereDopo il patteggiamento (il trasportatore guidava e si filmava) per lo scontro con tre vittime, parla il presidente della Misericordia ... corrierediarezzo.it Il provvedimento impugnato riguarda il procedimento aperto a carico di ignoti sulla strage del 19 luglio 1992 - facebook.com facebook Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, ha incontrato oggi a #Palermo, a Palazzo d'Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di #Monreale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf x.com